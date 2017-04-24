Finike ve Kumluca'da Ekmek Zamlandı
Antalya’nın Finike ve Kumluca ilçelerinde 250 gramlık ekmek 75 kuruştan, 90 kuruşa yükseldi.
Antalya'nın Finike ve Kumluca ilçelerinde 250 gramlık ekmek 75 kuruştan, 90 kuruşa yükseldi.
Finike ve Kumluca ilçelerinde yaklaşık 3 yıldır 75 kuruştan satılan 250 gramlık ekmeğin satış fiyatı bugünden itibaren 90 kuruşa yükseldi. Finike ve Kumluca ilçelerinde fırını bulunan Emrah Sevinç, "3 yıldır komşu ilçelerimiz ekmeği 1 liraya satarken biz 75 kuruştan satıyorduk. Mazot, un, tuz, işçilik ve maya maliyetlerindeki artış nedeniyle ekmeğe zam kararı aldık. 250 gramlık ekmek bugünden itibaren 90 kuruşa satılacak" dedi. - ANTALYA