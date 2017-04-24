Finike ve Kumluca'da Ekmek Zamlandı

Antalya'nın Finike ve Kumluca ilçelerinde 250 gramlık ekmek 75 kuruştan, 90 kuruşa yükseldi.



Finike ve Kumluca ilçelerinde yaklaşık 3 yıldır 75 kuruştan satılan 250 gramlık ekmeğin satış fiyatı bugünden itibaren 90 kuruşa yükseldi. Finike ve Kumluca ilçelerinde fırını bulunan Emrah Sevinç, "3 yıldır komşu ilçelerimiz ekmeği 1 liraya satarken biz 75 kuruştan satıyorduk. Mazot, un, tuz, işçilik ve maya maliyetlerindeki artış nedeniyle ekmeğe zam kararı aldık. 250 gramlık ekmek bugünden itibaren 90 kuruşa satılacak" dedi. - ANTALYA