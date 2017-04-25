Finike, Oryantiring Dünya Şampiyonası'na Talip

Oryantiring Dünya Şampiyonası'nın bir etabının Antalya'nın Finike ilçesinde yapılması için çalışma başlatıldı.



Oryantiring Dünya Şampiyonası'nın bir etabının Finike ilçesinde yapılmasını isteyen Türkiye Oryantiring Federasyonu yetkilileri, Arykanda antik kentinin de aralarında bulunduğu ilçenin çeşitli noktalarında incelemelerde bulundu.



Türkiye Oryantiring Federasyonu Sportif Direktörü Veysel Güler, Federasyon Dış İlişkiler Kurul Sekreteri Yaşar İsmet Demiröz, Antalya Temsilcisi Ayla Saraçoğlu ve Arykanda Doğa Sporları Derneği Yönetim Kurulu üyesi Abdurrahman Ekinci, incelemelerin ardından Finike Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu'nu ziyaret etti.



Sarıoğlu, heyeti kabulde yaptığı konuşmada, Oryantiring Dünya Şampiyonası'nın Finike'de gerçekleştirilmesinden mutluluk duyacaklarını ifade ederek, "Finikemiz doğa sporları açısından eşsiz noktalara sahip bir şehir. Bizler de hem spor turizmine katkı sunmak hem de Finikemizin tanıtımına katkı sağlayacak bu tür çalışmalara destek vereceğiz." dedi.