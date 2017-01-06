Finike Kaymakamı Arslanköylü Görevine Başladı

Antalya'nın Finike Kaymakamlığına atanan Bahattin Alp Arslanköylü görevine başladı.



Son, İçişleri Bakanlığı Kaymakamlar Kararnamesi ile Hatay Altınözü Kaymakamlığından Finike Kaymakamlığına atanan Bahattin Alp Arslanköylü görevine başladı.1978 Mersin Doğumlu olan Arslanköylü, 2001 yılında Gazi Üniversitesinden Mezun oldu. Türkiye'nin değişik bölgelerinde Kaymakam ve Vali Yardımcılığı görevlerinde bulunan Arslanköylü, Finike ye atanmaktan mutlu olduğunu söyledi. - ANTALYA