Finike'de Tekvando Turnuvası Düzenlendi

Antalya'nın Finike ilçesi'nde ilçelerarası Tekvando Turnuvası düzenlendi. Turnuvaya 100'den fazla sporcu katıldı.



Finike Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu'nun talimatı ile Finike Belediyesi Antalya İlçelerarası Tekvando Turnuvası'na sponsor oldu. Finike Belediyesi Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvaya çeşitli ilçelerden 100'den fazla sporcu katıldı. Çeşitli kategorilerde birbirleri ile kıran kırana mücadele eden sporcular ödüllerini Finike Belediye Meclis Üyesi Recep Özkaya'dan aldı. - ANTALYA