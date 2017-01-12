Finike'de 7 Kaçak Pakistanlı Yakalandı

Antalya'nın Finike ilçesinde, yasa dışı yollarla geldiği belirlenen Pakistanlı 7 kaçak göçmen yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, Finike İlçe Jandarma Bölük Komutanlığı ekipleri Turunçova Mahallesi'nde bir evde yasa dışı yollarla ülkeye giriş yaptığı belirlenen Pakistan uyruklu 7 şahsı yakaladı. Kaçaklar sınır dışı edilmek üzere Antalya Göçler İdaresine teslim edildi. - ANTALYA