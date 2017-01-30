Finike Belediyesinden Park ve Bahçelere Kedi Evi

Finike ilçesinde belediye tarafından park ve bahçelere kedi evleri konuldu.



Finike Belediyesi tarafından soğuk havalarda sokak hayvanlarının korunmasına yardımcı olmak amacıyla park ve bahçelere konulan kedi evleri, kediler kadar çocuklardan da yoğun ilgi gördü. Belediye tarafından konulan kedi evlerini gören çocuklar, hayvanlarla yakından ilgilendi.



Finike Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu, yaptığı açıklamada, bu yıl iklim şartlarının zorlu geçtiğini, bu nedenle sokakta yaşayan hayvanları da düşünerek belediye tarafından park ve bahçelere konulması için kedi evleri yaptıklarını söyledi.



Kedi evlerinin fen işleri ekiplerce yapıldığını ve zabıtalar tarafından uygun görülen park ve bahçelere yerleştirildiğini ifade eden Sarıoğlu, kedi evlerinin kontrolünün ise park ve bahçeler müdürlüğünce düzenli olarak yapılacağını ve mama bırakılacağını belirtti.