Fındıkta Zirai Don Tehlikesi

Ordu'nun yüksek kesimlerinde önceki gün gerçekleşen kar yağışının zirai dona sebep olduğu açıklandı.



Ordu Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Kemal Yılmaz, yüksek rakımlı ilçelerde etkili olan kar yağışının 750-800 rakımın üzerindeki fındık bahçelerine kısmi olarak zarar verdiğini söyledi.



Özellikle gece etkili olan kar yağışı sonrası yaşanan zirai dondan Gölköy, Akkuş, Aybastı, Çaybaşı, Korgan, Gürgentepe ve Kabadüz ilçelerindeki fındık bahçelerinin olumsuz etkilendiğini belirten Yılmaz, "Ordu'da özellikle yüksek rakımlı ilçelerde etkili olan kar yağışı sonrası oluşan zirai donun 750-800 rakımın üzerindeki fındık bahçelerine kısmi olarak zarar verdiği tespit edilmiştir. Yapılan ilk tespit sonucu gece hava sıcaklığının eksi 3, eksi 4'lere kadar düştüğü belirlendi. Düşen bu hava sıcaklığının da özellikle fındık bahçelerinin sırt bölgelerinde, don yatağı olan bölgelerinde, dere yataklarında, bahçelerin kuzeye bakan bölümlerinde ve rüzgar alan geçit bölgelerinde zirai dona neden olduğu ortaya konulmuştur. İlk belirlemelerimize göre bu ilçelerimizde fındığın kısmi olarak zarar gördüğü anlaşılmıştır" dedi.



Yılmaz,, özellikle Akkuş, Aybastı, Gölköy ve Gürgentepe ilçelerinde hava sıcaklığının yeniden eksi 3 ve eski 4'lere kadar düşmesinin beklendiğini de vurgulayarak, "Bu ilçelerimizde yeniden zirai don bekliyoruz. Üreticilerimizin her zaman yaptıkları gibi kendi önlemlerini almaları gerekiyor. Bizim bu konuda ki tavsiyelerimiz dumanlama yöntemidir. Üreticilerimiz bu yöntemi deneyerek bahçelerini zirai dondan koruyabilir" diye konuştu. - ORDU