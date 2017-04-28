Fındıkta 'Tarla Okulu'

Ordu'da fındıkta görülen külleme hastalığına karşı yapılacak mücadele konusunda üreticiler fındık bahçelerinde kurulan 'Tarla Okulu'nda hem teorik hem de pratik olarak bilgilendiriliyor.



Ordu İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve Altınordu İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü teknik personelleri tarafından Altınordu Yağızlı Mahallesi'nde fındıkta külleme hastalığının kimyasal mücadelesi konusunda 'Tarla Okulu Eğitimi' düzenlendi. Son yıllarda fındığa büyük zararlar getiren küllenme hastalığı konusunda üreticilere önemli bilgilerin verildiği eğitimde hastalığın bulaşma kaynaklarının azaltılması amacıyla hastalıklı bitki artıklarının toplanması, bulaşık dip sürgünlerinin kesilip imha edilmesi. Bahçede nemi azaltarak iyi bir hava sirkülasyonu ve yeterli ışıklanma için budama ve yabancı ot mücadelesine önem verilmesi gerektiği vurgulandı. Eğitimde ayrıca yapılacak kimyasal mücadelede kullanılacak ilaçların bakanlık tarafından ruhsatlandırılmış olması gerektiği kaydedildi.



Yapılan eğitimde ayrıca fındıkta zarar yapan potansiyel zararlılar ile fındıkta bakteriyel yanıklık hastalığı ve yabancı otlarla mücadele de ele alındı. Katılımcıların soruları cevaplandırılarak eğitim sonlandırıldı. - ORDU