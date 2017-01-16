Fındıkta Küllenme Hastalığına Karşı Rapor Hazırlandı

Trabzon Ticaret Borsası (TTB), fındıkta yaşanan küllenme hastalığına dair bir rapor oluşturulduğunu duyurdu.



Konuyla ilgili TTB'den yapılan yazılı açıklamada, fındığının üretim aşamasında son yıllarda yaşadığı en önemli tehlike olan külleme hastalığı ile ilgili 25 Ekim 2016'da Küllenme Çalıştayı düzenlediği anımsatılarak, ortaya çıkan görüşler doğrultusunda 80 sayfalık bir rapor oluşturulduğu belirtildi.



Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın (DOKA) katkıları ile kitap haline getirilen raporda, küllenme hastalığı ile ilgili araştırmalarını sunan akademisyenler ile üreticilerin görüşlerine yer verildiği kaydedildi.