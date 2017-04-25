Fındıkta Küllenme Hastalığına Karşı İlaçlı Mücadele Başladı

Fındıkta küllenme hastalığına yönelik ilaçlama çalışmaları başladı.



Ordu Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, fındıkta külleme hastalığına karşı rakımı 250 metreye kadar olan sahil kesiminde ilaçlama çalışmalarına başladı. Rakımı 250-500 metre arasında olan orta kesimde ise 29 Nisan 2017 tarihinde, rakımı 500 metreden yukarıda olan yüksek kesimlerde ise 6 Mayıs tarihinden itibaren başlanması hedeflendi.



Ordu Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Kemal Yılmaz, hava sıcaklıklarının ani artmasına bağlı olarak hastalığın Nisan ayı ortalarından itibaren görülmeye başlandığını belirtti. İlaçla mücadele çalışmalarına gecikmeden başladıklarını ifade eden Yılmaz, ilaçlama yapacak üreticilere tavsiyelerde bulundu. Yılmaz, "Hastalık bahçede ilk defa çıkıyorsa, belirtiler görülür görülmez ilaçlamaya başlanır. Daha önceki yıllarda hastalık görülmüş ise belirtiler görülmeden önce, çotanak bağlama döneminde, ilaçlamaya başlanır. Bu hastalığa karşı etkili bir mücadele için çiftçilerin tavsiyelere uygun olarak ilaçlama yapmaları, mücadeledeki başarıyı artıracaktır.



Yılmaz, şu bilgileri verdi: "Kimyasal mücadele iyi bir kaplama sağlayacak şekilde yapılmalıdır. Çisentili ve mevsim için anormal derecede sıcak olan günlerde ilaçlama yapılmamalıdır. İlaçlama esnasında arıların su içtiği kaynaklara ilaç bulaştırılmaması son derece önemlidir. İlaçlama esnasında tüm koruyucu önlemler alınmalı, hiçbir şey yenilip içilmemeli, koruyucu maske gözlük ve eldiven mutlaka bulundurulmalıdır. İlaçlama bittikten sonra bütün vücudumuz bol sabunlu su ile yıkanmalıdır." - ORDU