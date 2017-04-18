Fındıkta Küllenme Hastalığı

Ordu'da son 3-4 yıldır fındık bahçelerinde görülmeye başlanan küllenme hastalığına karşı üreticiler uyarıldı. Uzmanlar bahçe temizliğine önem verilmesi gerektiğini söyledi.



Ziraat Mühendisi Haluk Şensoy, özellikle geçen yıl fındık bahçelerinde zararlara sebep olan külleme hastalığının kış döneminde hastalıklı bitki artıklarında ortaya çıktığını, baharla birlikte yaprak ve yeni oluşan çotanaklara bulaştığını ve rüzgarla birlikte yayıldığına dikkat çekti. Küllenmenin başlamasıyla birlikte yapraklarda zamanla kahverengi lekeler ortaya çıktığını, yaprakların matlaştığını ve ilerleyen dönemde de kuruma, kıvrılma ve vaktinden önce döküm meydana geldiğini belirtti.



Bu şekilde yayılan hastalığın fındıkta hem verim hem de kalite kayıplarına neden olduğunu belirten Şensoy, "Küllenme hastalığı ile mücadele iki şekilde yapılıyor. Kültürel mücadele alanında bulaşma kaynaklarının azaltılması için yere dökülen yapraklar ile hastalıklı bitki artıklarının toplanması gerekir. Bulaşık dip sürgünleri kesilmeli ve imha edilmelidir. Bahçede nemi azaltmak, iyi bir hava sirkülasyonu ve yeterli ışıklanma sağlamak için budama ve yabancı ot mücadelesine önem verilmelidir" dedi.



Kimyasal mücadele olarak ilaçlama yapılması gerektiğini vurgulayan Şensoy, "Kimyasal mücadele iyi bir kaplama sağlayacak şekilde yapılmalıdır. Çisentili ve mevsim için anormal derecede sıcak olan günlerde ilaçlama yapılmamalıdır. İlaçlama esnasında arıların su içtiği kaynaklara ilaç bulaştırılmaması son derece önemlidir. İlaçlama esnasında tüm koruyucu önlemler alınmalı, hiçbir şey yenilip içilmemeli, koruyucu maske gözlük ve eldiven mutlaka bulundurulmalıdır. İlaçlama bittikten sonra bütün vücudumuz bol sabunlu su ile yıkanmalıdır" uyarısında bulundu. - ORDU