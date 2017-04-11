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Fındıkta 'Külleme'yle Erken Mücadele Önemli'
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Fındıkta 'Külleme'yle Erken Mücadele Önemli'

Türkiye'nin önemli ihracat ürünlerinden fındığın kalitesi ve verimini ciddi manada düşüren külleme hastalığı ile mücadele için üreticilerin bugünlerde önlem alması gerekiyor.

Fındıkta 'Külleme'yle Erken Mücadele Önemli'

Türkiye'nin önemli ihracat ürünlerinden fındığın kalitesi ve verimini ciddi manada düşüren külleme hastalığı ile mücadele için üreticilerin bugünlerde önlem alması gerekiyor.

Kaynak: Dunya.com

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Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye, İhracat