Fındıkta Külleme Hastalığında Zira Mücadele Uyarısı

Alaplı Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü, fındık üreticilerini 'küllenme' hastalığına karşı uyardı.



Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada külleme hastalığının, fındık kabuklarının dış kısmında kararmalara neden olduğunu ve fındıkların dökülmesine sebep olduğunu söyledi. Fındık üreticilerinden, bahçelerde hastalığın belirmeye başladığına yönelik şikayet aldıklarını ifade eden Yılmaz, şöyle konuştu:



"Külleme hastalığı nedeniyle alçak kesimlerde çotanakların döküldüğüne rastlamaktayız. Bu durum üreticilerde endişeye yol açmaktadır. Bunun için de üreticilerimizin gerekli tedbirleri almasını ve 20 Nisan tarihinden itibaren külleme hastalığına karşı zirai mücadele yapılmasını istiyoruz .bu sene Fındık açısından iyi bir sezon olacağını düşünüyoruz ama bu yıl külleme hastalığı karanfillerde çok miktarda kendini erken bir şekilde göstermeye başladı. Karanfillerde büyük miktarda görülen külleme hastalığına bağlı olarak dökülme bekliyoruz. Üreticilerimiz fındık bahçelerinde mutlaka bu hastalıkla ilgili etkin bir mücadele yapmalıdır. Külleme hastalığına karşı enfeksiyon kaynaklarının azaltılması için dökülen yapraklar yok edilmelidir. Budama zamanında, iyi bir hava sirkülasyonu ve güneşlenme sağlayacak şekilde yapılmalıdır Bunun için de üreticilerimizin gerekli tedbirleri almasını istiyoruz." - ZONGULDAK