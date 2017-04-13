Fındıkta Külleme Hastalığı

Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir, külleme hastalığına karşı çiftçileri uyardı.



Aydemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fındıkta görülen külleme hastalığına dikkat çekti.



Fındığın bu sezon normal seyrinde devam ettiğini ifade eden Aydemir,"Bu normal seyir çiftçilerimizi yanıltmamalı. Çünkü geçtiğimiz yıllarda aşırı yağışların da etkisi ile fındığımızın başına bela olan bir külleme hastalığı ile karşı karşıyayız. Özellikle bu aylarda üreticilerimizin fındıkta külleme hastalığına dikkat etmeleri gerekmekte." dedi.



Geçtiğimiz yıl daha çok ova kesimlerinde külleme hastalığının fındık üretimini olumsuz etkilediğini hatırlatan Aydemir, "Külleme hastalığı kendini yenileyen bir hastalık, bundan kaynaklı üreticilerimizin külleme konunsa gerekli mücadeleleri yapmaları gerekiyor." şeklinde konuştu.



Aydemir, üreticinin fındığın bakımını gerektiği zaman yapmadığını belirterek, üreticinin bu tavrının da birim başına alınan ürün miktarında azalmaya neden olabileceğini sözlerine ekledi.