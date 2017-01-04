Fındıkkıran Balesi" Gündüz Gösterimi ile Sanatseverlerle Buluşacak

Antalya Devlet Opera ve Balesi (ANTDOB) tarafından sahneye konulan "Fındıkkıran Balesi", gündüz gösterimiyle sanatseverlerle buluşacak.



Tchaikovsky'nin bestelediği son bale olan eserin reji ve koreografisi Mehmet Balkan'a ait. ANTDOB Orkestrası'nı şef Hakan Kalkan'ın yönettiği balede sahne yönetmenliği Lale Balkan, dekor tasarımı Gürcan Kubilay, kostüm tasarımı Aydan Çınar ve ışık tasarımı Mustafa Eski imzasını taşıyor.



Hoffmann'ın "Fındıkkıran ve Fareler Kralı" öyküsünden uyarlama olan yapıtta, Clara, yılbaşında hediye olarak, amcası Drosellmayer'den kurşun bir asker (Fındıkkıran) alır. Clara'nın aldığı hediyeyi kıskanan kardeşi Fritz, Fındıkkıran'ı almak isteyince oyuncak kırılır ve Clara üzülür. Yılbaşı partisi bittiğinde tüm konuklar ayrılır. Uykusu kaçan Clara oyuncağını merak eder. Yılbaşı ağacının altına giden Clara orada uykuya dalar ve seyirciyi rüyasında maceradan maceraya götürür.



İki perde olarak sahnelenen eserde "Clara" rolünde Özde Eren ve "Fındıkkıran Prens" rolünde Tolga Burçak izleyici karşısında olurken, "Şeker Perisi"ni Iaroslova Volkova "Şeker Prens"i Yağızhan Danış, "İyilik Perisi"ni Esra Taner, "Drosellmayer"i Evren İskender, "Fındıkkıran"ı Umut Çaltekin, Kral Fare'yi Cenk Şahinalp canlandıracak.



Eser, 7 Ocak saat 15.00'de Haşim İşcan Kültür Merkezinde sahnelenecek.