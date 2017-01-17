Fındık Yükselişe Geçti

Ordu'da serbest piyasada 1,5 ay aradan sonra 25 kuruş artan fındık fiyatları haftanın ikinci iş gününde de 25 kuruşluk bir artışla 10.75 TL'ye yükseldi.



Ordu'da 7 Aralık'tan bu yana 10.25 TL'den işlem gören fındık fiyatları yaklaşık bir buçuk ayın ardından 25 kuruşluk artışla 10.50 TL'ye yükseldi. Haftaya yükseliş ile başlayan fiyatlarda bugün de 25 kuruşluk artış yaşandı. Ordu Ticaret Borsası'nda 10.75 TL'den işlem gören fındık fiyatları iki günde 50 kuruş artmış oldu. - ORDU