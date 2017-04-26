Fındık Üreticisine "Kozalak Akarı" Uyarısı

Fındık kozalak akarlarının verimi oldukça düşürdüğünü belirten Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sebahat Sullivan, fındık kozalak akarlarına karşı ilaçlamanın bir haftalık sürede yapılması gerektiğini söyledi.



Fındıkta en önemli zararlılardan biri olan kozalak akarlarına karşı ilaçlamanın nisan sonu ve mayıs ayının ilk günlerinde yapılması gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Sebahat Sullivan, ilaçlamanın 18 derecenin üzerinde güneşli havalarda bir defaya mahsus yapılması gerektiğini belirtti. İlaç kullanımı konusunda çitçilere uyarıda bulunan Sullivan, dönüm başına 800 gram ıslanabilir toz kükürtün kullanılması gerektiğini söyledi.



"Islanabilir toz kükürt kullanılması lazım"



Fındık kozalak akarlarının fındık kurdu ile birlikte en önemli fındık zararlısı olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Sebahat Sullivan, "Fındık kozalak akarları çok fazla verim düşüklüğüne neden oluyor. Çiftçilerin buna dikkat etmesi gerekiyor. Fındık kozalak akarlarına karşı iki türlü mücadele yöntemi var. Birincisi mekanik yani elle mücadele; ikincisi ise ilaçlama ile mücadele yöntemi. Kış döneminde dallar yapraksızken, tomurcuklar kabarmaya başladığında kozalak akarlarıyla mücadele başlamalı. Çiftçilerimiz mart ayı gibi beliren kozalakları elleriyle koparabilirler. Kopardıkları kozalakları bahçeye atmaları gerekiyor. Çünkü kozalaklar da yararlı akarlar da var. Bu kozalakların kesinlikle yakılmaması gerekiyor. Oluşan kozalakların her biri bir çotanaktır aslında. Yani fındık oluşturacak gözlerdir. O nedenle Nisan sonu Mayıs başı gibi bir haftalık süreçte bunlara ilaçlı mücadele yapılması gerekiyor. Sıcaklığın 18 derecenin üstüne çıktığı güneşli bir havada ilaçlamanın yapılması gerekiyor. İlaçlamada ıslanabilir toz kükürt kullanılması lazım. Bir defaya mahsus dönüme 800 gram şeklinde uygulanmalıdır. Kullanılan kükürt fındık küllenmesini de baskı altına alıyor. Bu açıdan da yararlı. Kozalak akarı yoğun bir şekilde görülüyorsa ilaçlamayı sadece bir çiftçinin değil tüm çiftçilerin yapması gerekiyor. Bir fındık dalında ortalama 5 kozalak varsa ilaçlama yapılmalı. Organik tarımda kullanılmasına müsaade edilen kükürt bile olsa sonuçta doğaya bir takım zararları olabiliyor. Bu nedenle dikkatli ilaçlama yapılması gerekiyor" dedi. - SAMSUN