Fındık Üreticisinde TMO Sevinci

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO), 24 Nisan Pazartesi gününden itibaren Giresun kalite fındığı kilogramı 10,5 liradan, Levant kalite fındığı ise kilogramı 10 liradan almaya başlayacağını açıklaması fındık üreticisi sevinçle karşıladı.



Konuya ilişkin açıklama yapan Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, fiyatın bekledikleri seviyede olmadığını fakat devletin üreticiye sahip çıkmasını önemsediklerini söyledi. 2009 yılında serbest piyasa koşullarına bırakılan fındık piyasasın yeniden devletin desteğini almasıyla harekete geçeceğini belirten Karan, "Sektörde bir tekelleşme söz konusuydu, 3-5 tane tekelci firmanın eline bırakılmıştı üretici. Bu saatten sonra TMO'nun da devreye girmesiyle beraber üretici sahipsiz olmadığını gösterdi. Bu yıl ve bundan sonra ki yıllarda da alımın devam edeceğini umarak üretici açısından olumlu olduğunu düşünüyoruz. Tabi Giresun ve diğer bölgeler için açıklanan bir rakam var rakam çok makul bir rakam değil ama inşallah önümüzde ki sezon bunun düzeltmesi yapılır diye düşünüyoruz" dedi.



"TMO'ya fındık gitmezse fiyatlar bu şekilde kalır"



TMO alıma müdahale etmeseydi fiyatların 7-8 lira bandına kadar düşeceğini ifade eden Karan şöyle devam etti:



"Giresun'da alım yeri 2 tane diye bilgi aldık ama diğer ilçeler buraya fındık getire bilir mi bilmiyoruz. Onun için alım yerlerinin çoğaltılmasını istiyoruz. Bizim için en önemli olan sektördeki tekelleşmenin önünde devletin üreticinin yanında olmasını önemsiyoruz. Fiyat bizim beklentilerimiz gibi olmadı ama tabi TMO müdahale etmeseydi şuan ki fiyatlara belki üretici fındık satamayacaktı. TMO alım yapmasaydı fiyatlar7-8 lira bandına kadar düşebilirdi. Şuanda yeni sezona yaklaşık 3 buçuk ay gibi bir süre kaldı bu süre içerisinde eldeki fındık TMO'nun çekeceği fındığa da bağlı. TMO ciddi anlamda bir fındık çekerse piyasada bir fındık ihtiyacı hızlı bir şekilde oluşmaya başlayacak ve o zaman piyasaya yansır. TMO'ya fındık gitmez ve çekemezse de fiyat bu seviyelerde kalabilir."



"Tarım Bakanlığı Türkiye'de tekelleşme olduğunu gördü" diyen Giresun Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Erim Yaman, "TMO'nun alımı ile 10 liranın aşağısına fiyat düşmeyecek gibi görünüyor. Fındık bundan sonraki fiyatı arz talep dengesine göre değişir yine ama şuanki uygulanan fındık taban fiyatı gibi olmuş fakat bekleyip göreceğiz. Fiyat bizim beklentimiz bu şekilde değildi, beklentimiz daha yüksekti fakat buna da duacıyız. Tarım bakanlığı Türkiye'de tekelleşme olduğunu gördü, üreticinin mağdur olduğunu gördü ve müdahale alımına başladı. İnşallah bu alım önümüzdeki, yıllarda bu devam eder" diye konuştu. - GİRESUN