Fındık Üreticisi Cumhurbaşkanı'ndan Müjde Bekliyor

– ORDU'ya gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, fındık üreticilerine müjde vermesi bekleniyor. Altınordu Ziraat Odası Başkanı Selami Akarsu ise, referandum sürecinden önce fındık fiyatının 12 TL civarında olduğunu, referandum süreciyle fiyatların 9 TL'ye kadar düştüğünü hatırlattı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Ordu Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek mitingde Ordulularla buluşacak. Fındık üreticileri 9 TL'ye düşen fiyata müdahale edilmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan müjde beklerken, Altınordu Ziraat Odası Başkanı Selami Akarsu da fiyatların düşmesini eleştirerek çarpıcı iddialarda bulundu. Fındık fiyatının referandum süreci öncesinde 12 TL dolayında seyrederken, referandum sürecinin başlamasıyla düşürüldüğünü, geçen ay sonlarında 10 TL olan fiyatın 9 TL'ye kadar gerilediğini vurgulayan Akarsu, "Artık tek umudumuz Sayın Cumhurbaşkanımızın ilimize yapacağı ziyaret. 13 Nisan'da kente gelecek Cumhurbaşkanımıza üreticilerin bu sorunlarını iletmeye çalışacağız. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımız vereceği müjdelerle fındık üreticisinin yüzünü güldürür. Biz kendisinden güzel haberler duymak istiyoruz. 2009 yılında başlayan serbest piyasa işlevini yitirmeye başlamıştır. Fındıkta çok ciddi bir tekelleşme vardır. Bunun bir an önce önüne geçilmesi gerekmektedir. Fındığın müdahale alımı, taban fiyat uygulaması gibi bir takım çalışmalar yaparak, devlet garantisine alınmasını istiyoruz. Üreticinin gözü her gün borsa tabelalarında. İnşallah oynanan bu oyun son bulur ve kazanan üretici ve bizler oluruz" dedi.



Ordu Ticaret Borsası panosunda ise fındık fiyatı 9 TL"den işlem görüyor.



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