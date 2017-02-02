Fındık Üreticilerine Sigorta Uyarısı

Giresun Sigorta Acenteleri Derneği (GİSAD) Başkanı Hanife Karamustafaoğlu, fındık üreticilerini tarım sigortalarını yapmaları için uyardı.



Devlet destekli tarım sigortalarından fındık ürünü için sigortalama sürecinin başladığını hatırlatan GİSAD Başkanı Hanife Karamustafaoğlu, hızlı hava geçişlerinin fındık için risk oluşturduğuna dikkat çekerek, son poliçe kesim tarihinin 3 Mart 2017 olduğunu söyledi. GİSAD Başkanı Karamustafaoğlu, "Hava sıcaklıklarındaki değişimler fındık tomurcuklarının erken açmasına sebep olmaktadır. Erken açan tomurcuklar ise olası bir donda yanmaktadır. Yanan tomurcuklar sonucu verim düşmekte ürün azalmaktadır. Isının hızla düşmesi sonucu yaşanacak olası bir yanıktan etkilenmemek için poliçe son güne bırakılmadan hemen şimdi yaptırılmalıdır" dedi.



Tarım sigortası kapsamının genişlediğini ifade eden Karamustafaoğlu, "Tarım sigortalarında fındığı da kapsayan bu yıl yeni bir ürün çıkarılmıştır. Adı ağaç sigortasıdır. Daha önceki yıllarda fındık ocaklarının herhangi bir doğal afetle köklerinden sökülmesi ve bahçenin yok olmasında üreticiler sadece dalda fındık varsa daldaki fındığın parasını alabiliyorlardı. Yeni çıkan ağaç sigortası ile köklerinden sökülen ocakların üç yıl vereceği fındık sigortalanıyor. Üretici doğal afet sonucu sökülen ocaklarının üç yıl vereceği fındığının parasını sigortadan alabiliyor. Bölgemizin heyelan bölgesi olduğunu düşündüğümüzde bu poliçenin çok önemli olduğunu ve üreticilerimizin mutlaka yaptırması gerektiğini düşünüyoruz" şeklinde konuştu.



Üreticilerin ürünlerini profesyonel sigorta acentelerinin herhangi birinden yaptırabileceklerini de söyleyen Karamustafaoğlu, "Üreticilerimizin tarım ve diğer sigorta poliçelerini ülkemizde ve ilimizde faaliyet gösteren, profesyonel sigorta acentelerinden almaları son derece önemlidir. Acente arkadaşlarımız poliçe kesim aşamasından, poliçenin bitim sürecine kadar bilgi birikimleri, donanımları ve tecrübeleri ile üreticilerimize danışmanlık yaparak doğru poliçe almalarını, hasar sürecini doğru yönetmelerini sağlamak için 7/24 görevleri başındadır" ifadelerini kullandı. - GİRESUN