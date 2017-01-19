Fındık Üreticilerine Sigorta Uyarısı

Giresun Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, fındık üreticilerine bitkisel ürün sigortası uyarısında bulundu.



Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, fındık tarımında Tarım Sigortaları Havuzunda (TARSİM) 2017 yılı üretim sezonu için tarımsal ürünlerini sigorta yaptırma işlemlerinin başladığı ifade edildi.



Çiftçilerden sigortalarını mutlaka yaptırmaları istendiği açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Üreticilerin sigorta yaptırabilmesi için öncelikle Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı olması ya da sistemdeki mevcut kayıtlarını güncellemesi gerekmektedir. Bu kayıtların güncel olması halinde, TARSİM adına sigorta sözleşmesi yapmaya yetkili sigorta şirketleri ve bu şirketlerin yetkili acenteleri aracılığıyla bitkisel ürün sigortası poliçelerinin düzenlenmesi mümkün olmaktadır."



Fındık için son poliçe yaptırma tarihinin 5 Mart olduğuna işaret edilerek, "Bitkisel ürünlerini sigorta yaptırmayı düşünen üreticilerimizin geç kalmadan 2017 yılı için ÇKS kayıtlarını güncelleştirip daha sonra zor durumda kalmamaları adına tarım sigortalarını yaptırmaları kendi menfaatlerine olacaktır." denildi.