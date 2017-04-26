Fındık Üreticilerine "Külleme" Hastalığı Uyarısı

Gıda, Tarım Hayvancılık İl Müdürü Abdulsettar Bayram, fındıkta görülen külleme hastalığının zamanında yapılan müdahaleyle önlenebileceğini bildirdi.



Bayram, yaptığı yazılı açıklamada, hastalığın Batı Karadeniz bölgesinde ilk olarak 2013 yılında görüldüğünü anımsatarak, 2015 ve 2016'da etkisini daha da artırarak gösterdiğini ifade etti.



Bayram açıklamasının devamında şunlara yer verdi:



"Külleme hastalığı için üreticilerimizi dikkatli davranmaları konusunda uyarıyoruz. Hastalık, ilkbaharda gelişme sezonunun nispeten erken döneminde ortaya çıkmaktadır. Hastalık yaprakların alt kısımlarında gelişmesi ile ilk başlarda yaprak üst kısmında renk açılmaları, sarımsı beneklenme şeklinde bir belirti oluşur.



Zamanla lekeler kahverengileşir, yapraklar matlaşmaya başlar. Hastalanan yapraklarda kuruma, kıvrılma ve vaktinden önce döküm söz konusudur. İlaçlama yapılırken ilacın dozuna, karıştırılmasına ve ilaçlamada kullanılacak aletin kalibrasyonuna dikkat edilmedir. İlaçlama yapılırken ağaçlar dipten başlanarak yıkama şeklinde ilaç atılmalıdır. Fındıkta görülen 'külleme' hastalık zamanında yapılan müdahaleyle önlenebilir."