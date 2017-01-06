Fındık Tarlasında Ölü Bulundu

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bir kişi fındık bahçesinde torunu tarafından ölü bulundu.



Alınan bilgiye göre, Dadalı köyü eski Muhtarı Seyfi Baş (70), Dadalı köyündeki evinden traktörü ile Çukuriçi mevkisinde bulunan fındık bahçesine gitti. Kendisinden haber alamayan torunu Seyfi Baş, fındık bahçesindeki traktörün yakınlarında dedesinin hareketsiz halde yerde yattığını jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri Seyfi Baş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı tarafından inceleme yapılmasının ardından Baş'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Akçakoca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - DÜZCE