Fındık Patozuna Tse Standardı

HAYATİ AKÇAY - Ordu Ticaret ve Sanayi Odası'nın (OTSO) Avrupa Birliği (AB) destekli yürüttüğü "Aflatoksinsiz Fındık Projesi" ile fındık patozlarının standarda uygun hale getirilmesi hedefleniyor.



OTSO Yönetim Kurulu Başkanı Servet Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2011-2012 yıllarında küflenme ve neme bağlı olarak oluşan aflatoksin nedeniyle Türk fındığının ihracattan döndüğünü belirtti.



OTSO olarak bunun nedenlerini araştırdıklarını anlatan Şahin, bu nedenlerin arasında fındığın depolama şartları ve toplama yöntemi olduğu, ancak en önemli sebebin ise fındığın harmanlama işini yapan patoz olduğunu tespit ettiklerini söyledi.



Şahin, bununla ilgili olarak 5 yıl önce hazırladıkları "Aflatoksinsiz Fındık Projesi" kapsamında çalışmalara başladıklarını ifade ederek, "Proje kapsamında hem bizim hem de Ordu Üniversitesi makine bölümündeki teknik ekipler patozları incelemeye aldı. İnceleme sonucunda patozların fındığa zarar verdiği anlaşıldı." dedi.



Bölge fındığının ince kabuklu olması nedeniyle patozlama esnasında kırılma ve çatlamanın çok sık olduğunu belirlediklerini kaydeden Şahin, "Patoz çok hızlı çalıştığı için o süratle makinenin iç duvarlarına çarpan fındık ya kırılıyordu ya da çatlıyordu. Çatlayan fındık da bölgemizin rutubetli olmasından dolayı nemleniyor ya da küfleniyordu. Nemlenen ve küflenen fındık aflatoksine maruz kalıyordu. Aflatoksinli fındık da ihracattan geri dönüyordu." diye konuştu.



Şahin, Avrupa Birliği destekli proje çalışmalarının artık tamamlandığını belirterek, projeyi Türk Standardları Enstitüsüne (TSE) takdim ettiklerini, şu anda TSE'nin bu konudaki çalışmalarının sürdüğünü dile getirdi.



Harman dövme makinesi olarak kullanılan fındık patozunda standart olmadığına işaret eden Şahin, "Bundan sonra patozlar standarda uygun hale getirilerek üreticilere hizmet verecek. TSE çalışmasını tamamladıktan sonrası bu yönde alacağı kararları il ve ilçe tarım müdürlüklerine bildirecek. Ondan sonra da tüm patozlar standartlara uygun şekilde bölge çiftçisine hizmet edecek." ifadesini kullandı.



"Patozun değirmenleri değişecek"



Şahin, patozların en çok fındığa zarar veren bölümlerinin metal olan değirmenleri ve duvarları olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:



"Bu çalışamadan sonra patozların metal olan değirmen ve duvarları plastik ya da kauçuk olacak. İnşallah bundan sonra patozlar aynı verimlilikte çalışacak ama fındıkları çatlatmayacak. Bundan sonra aflatoksin ile ilgili ülkemizin döviz kaybına neden olan fındığı olmayacak ya da bu nedenle fındığın fiyatı düşmeyecek. Çünkü birçok sefer fındık fiyatları bu sebeplerden dolayı düşüyor ve üretici buradan zarar ediyordu."



Türkiye'ye her yıl yaklaşık 3 milyar dolar döviz getiren ürüne sahip çıkmak adına bu çalışmayı yaptıklarını vurgulayan Şahin, oda olarak fındık konusundaki çalışmalarının devam edeceğini söyledi.



Şahin, üreticilerin bundan sonraki süreçte standartlara uygun patoz tercih etmelerini de istedi.



Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Edip Sevinç de bu tür projeleri her zaman desteklediklerini ifade ederek, "Fındıkla ilgili kim bir çalışma yaparsa hepsinin yanındayız. Bu proje de fındık adına son derece önemli ve yerindedir. Fındıkta oluşan aflatoksinin önüne geçilmesi amacıyla hazırlanan bu proje için OTSO'yu tebrik ederiz." dedi.