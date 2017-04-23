Fındık Hava Şartlarından Olumsuz Etkilendi"

Ulusal Fındık Konseyi (UFK) Yönetim Kurulu Üyesi Levent Şahin Başaran, Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan sis ve kar yağışından fındığın olumsuz etkilendiğini belirterek, "Fındığın tam verime yatacağı dönemde, olumsuz hava şartları kötü etkiledi. Ne kadar etki yaptığını ise şu sıra söylemek doğru değil. Ama bir gerçek var ki fındık bu olumsuz havadan etkilendi." dedi.



Akçakoca Ziraat Odasında gazetecilere açıklama yapan Başaran, hava sıcaklığının çok farklı şekilde sürdüğünü söyledi.



Tarımsal açıdan soğuk havaların fındık üreticilerini olumsuz etkilediğini anlatan Başaran, "Yaklaşık 25 gün önce özellikle fındık alanlarında yoğun sis etkili oldu. Fındığın tam döküm yapacağı dönemde etkili olan bu sis, olumlu değildi. Bunun arkasından 7 gün önce iç kesimlerde ayaz söz konusu oldu. Bugün de sabah saatlerinden itibaren 350-400 rakımın üzerindeki tarım alanlarında kar yağdı. Fındığın tam verime yatacağı dönemde, olumsuz hava şartları kötü etkiledi. Ne kadar etki yaptığını ise şu sıra söylemek doğru değil. Ama bir gerçek var ki fındık bu olumsuz havadan etkilendi." diye konuştu.



Fındık üreticilerinin sis konusunda bir önlem alabileceğini aktaran Başaran, kar yağışı için bunun söz konusu olmadığını ifade etti.



Hava şartlarının rekolteyi önemli oranda etkileyeceğinin altını çizen Başaran, "Bu üst üste gelen kötü hava şartları, fındığı olumsuz etkiledi. Biz, her zaman 'Fındık çuvala girmedikten sonra rekolteden bahsetmek doğru değildir.' dedik. Herhangi bir ifade kullanmak doğru değil çünkü fındık üretimi ne kadar bakımla alakalı olsa da yüzde 50 oranda hava şartları da etki ediyor." değerlendirmesinde bulundu.