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Fındık Fiyatları Yükseliyor
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Fındık Fiyatları Yükseliyor

Alaplı’da fındık tüccarlığı yapan Mehmet Koçak, fındık fiyatının Alaplı serbest piyasasında uzun zaman sonra tekrar hareketlendiğini söyledi.

Fındık Fiyatları Yükseliyor

Alaplı'da fındık tüccarlığı yapan Mehmet Koçak, fındık fiyatının Alaplı serbest piyasasında uzun zaman sonra tekrar hareketlendiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, fındık konusunda Gıda ve Tarım Bakanlığı'nın tedbir alması gerektiğini söylemesi üzerine fındık fiyatları tekrar yükselişe geçti. Piyasada fındık tükendiği için fiyatlarda son haftalarda başta yavaş da olsa bir yükselme olduğunu söyleyen Koçak, "Bu artışın önümüzdeki günlerde devam edeceğini tahmin ediyoruz. Şu anda piyasada fındık yok. Depolarımızda fındık azaldı. Manav ve tüccarlar yeniden depolarını doldurmak için fındık almak durumundalar. Bu da fiyatlara yansımaya başladı" dedi.

Bugün itibariyle fındığın kilo fiyatının 11.5 liraya kadar çıktığını, önümüzdeki günlerde piyasada fındığa ciddi bir talep olacağını söyleyen Koçak, "Son bir haftada 1 TL artış olduğunu görüyoruz. Bu şekilde devam ederse fındık normal değerini bulacaktır. Şu anda fındığa ciddi bir talep var. Bu talepte karşılanmadığı için fiyatlar yükseliyor. Üretici istediği fiyatı şu anda yakaladı ve bunu iyi şekilde değerlendiriyor" diye konuştu. - ZONGULDAK

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