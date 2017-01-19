Fındık Fiyatları Arttı Üreticinin Yüzü Güldü

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde fındık fiyatlarının tırmanışa geçmesi üreticinin yüzünü bir nebzede olsun güldürdü.



Fındık fiyatlarının artışıyla ilgili Kaynarca Ziraat Odası Başkanı İbrahim Çakar yaptığı açıklamada, "Son günlerde fındık fiyatlarında yükseliş var. Hasat zamanı üreticilerimizi fındıklarını emanete vermemeleri konusunda uyarmıştık. Tüccarın elindeki emanete alınan fındık bitmiş olabileceğinden fiyatlar yükselmiş olabilir. Önümüzdeki zamanda fiyatların artıp atmayacagı netlik kazanır" dedi.



Serbest piyasada 50 randumanlı kabuklu fındık 11 TL'den satılırken, 55 randumanlı fındığın fiyatı 12,5 TL'ye çıktı. - SAKARYA