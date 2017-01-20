Fındık Fiyatının Artması

Alaplı Ziraat Odası Başkanı Şeref Türkoğlu, serbest piyasada 50 randıman fındığın 12 liradan işlem gördüğünü bildirdi.



Türkoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun zamandır 10 lira bandında seyreden fındık fiyatının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaların ardından 12 liraya çıktığını söyledi.



Fındık fiyatının yükselmesini beklediklerini ifade eden Türkoğlu, şöyle konuştu:



"İlçemizde yıllık 10 bin ton civarında fındık üretimi oluyor. Fındık, ilçemizin olmazsa olmaz ürünüdür. Uzun zamandır 10 ila 10,50 lira aralığında seyreden fındık fiyatlarının bugün itibarıyla 12 liradan işlem görmesi üreticimizi bir nebze de olsa ilerisi için ümitlendirmiştir."



Fındık tüccarı Mehmet Koçak da artışın önümüzdeki günlerde devam edeceğini tahmin ettiklerini belirterek, "Şu anda piyasada fındık yok. Depolarımızda fındık azaldı. Manav ve tüccarlar yeniden depolarını doldurmak için fındık almak durumundalar. Bu da fiyatlara yansımaya başladı." dedi.