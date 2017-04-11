Fındık Fiyatı 9 Liraya Geriledi
Ordu'da serbest piyasada 50 randımanlı kabuklu fındığın kilogram fiyatı 9 liraya gerilerken üreticinin elinde geçen yıldan kalan eski fındık ise 8 liradan işlem görüyor.
Ordu'da serbest piyasada 50 randımanlı kabuklu fındığın kilogram fiyatı 9 liraya gerilerken üreticinin elinde geçen yıldan kalan eski fındık ise 8 liradan işlem görüyor.
Kaynak: Dunya.com
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