Fındık Fiyatı 9 Liraya Geriledi

Ordu'da serbest piyasada 50 randımanlı kabuklu fındığın kilogram fiyatı 9 liraya düştü.



Altınordu Ziraat Odası Başkanı Selami Akarsu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fındık fiyatının çift haneli rakamlardan yeniden tek haneli rakamlara gerilediğini söyledi.



Bu sezonun fındığını, manav ve tüccarların 9 liradan aldığını belirten Akarsu, geçen sezondan kalan ve eski fındık olarak belirtilen ürünün ise 8 liradan işlem gördüğünü ifade etti.



Akarsu, fındık fiyatının 8-9 lira seviyelerine gerilemesinin asla kabul edilir bir şey olmadığını dile getirerek, fındıkta oynanan oyunların devam ettiğine inandıklarını, üreticiler olarak bu oyunun son bulmasını istediklerini kaydetti.



Deposunda iki sezondur fındık bekleten üreticilerin çaresizce fiyatların yükselmesini beklediğini aktaran Akarsu, "Üreticinin bu umutları bir kez daha yıkılmıştır. Fındık fiyatı 8-9 lira seviyelerine düşürülerek üretici bir kez daha çaresiz bırakılmıştır. Üreticinin alın teriyle oynayanlara sesleniyoruz. Artık bu üreticinin hakkını gasbetmeyin. Üreticinin hakkını verin." diye konuştu.



Akarsu, bu sezon fındık fiyatının bir türlü istedikleri rakamlara çıkmadığını kaydederek, şunları söyledi:



"Artık tek umudumuz Sayın Cumhurbaşkanımızın ilimize yapacağı ziyaret. 13 Nisan'da kente gelecek Cumhurbaşkanımıza üreticilerin bu sorunlarını iletmeye çalışacağız. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımız vereceği müjdelerle fındık üreticisinin yüzünü güldürür. Biz kendisinden güzel haberler duymak istiyoruz."



Sezonun kapanmasına az süre kaldığını anımsatan Akarsu, elinde fındığını bekleten üreticilerin, iyi bir rakamdan ürünlerini satmak için beklediğini ancak bunun için dayanacak güçlerinin kalmadığını savundu.



Akarsu, üreticinin bu sorununa merhem olacak açıklamalar duymak istediklerini belirterek, "Üreticinin gözü her gün borsa tabelalarında. İnşallah oynanan bu oyun son bulur ve kazanan üretici ve bizler oluruz." ifadesini kullandı.