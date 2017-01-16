Fındık 1,5 Ay Sonra 25 Kuruş Arttı

Ordu'da serbest piyasada bir buçuk aydan bu yana 10.25 TL olan fındık fiyatı 25 kuruşluk artışla 10.50 TL'ye çıktı.



Türkiye'nin önemli tarım ürünlerinden biri olan fındıkta üretiminin yüzde 60'tan fazlası Ordu'da gerçekleştiriliyor. Sezona 15 TL ile başlayan fındık fiyatları sezon başından bu yana gösterdiği inişli grafik ile 9.75 TL seviyelerine geriledi. Yaklaşık bir buçuk ay önce 10.25 TL olan ve o günden bu yana değişmeyen fındık fiyatlarında bugün 50 kuruşluk bir artış yaşandı ve Ordu Ticaret Borsası'nın tabelasına 10.50 TL olarak yansıdı.



"Dolar arttı, fındığın da artmasını bekliyoruz"



Uzun bir aradan sonra artan fiyatları değerlendiren Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, üreticinin gösterdiği direnç sonucu fiyatlarda artış yaşandığını bu artışın ilerleyen günlerde devam edebileceğini söyledi. Fiyatlarda yaşanan kıpırdanmaların üreticiyi psikolojikmen rahatlatacağını belirten Soydan, "2016 yılında rekoltenin en az olduğu yıllardan birini geride bıraktık. Fiyatlar 15 TL'ye kadar çıkmasına rağmen geriledi. Yaklaşık bir buçuk aydır da fındık 10.25 TL'de kaldı. Tabii ki üreticilerin kabul ettiği bir fiyat değildi. Üreticiler bu durum karşısında sabretti. Esnaf ve üretici fiyat ne zaman yukarı çıkacak diye dört gözle bekliyordu. Bugün 25 kuruşluk bir artış var ve bu serbest piyasada daha da fazlalaşabilir. Fındık fiyatlarındaki bu kıpırdanma üreticiyi psikolojik olarak rahatlatacaktır. Artan fiyatlar bölge için olumlu bir hava oluşturacaktır. İlerleyen günlerde de artış olması gerekli. Dolarda yaşanan artışa baktığımızda fındığında artmasını bekliyoruz" dedi. - ORDU