Finansçı Olmayanlar İçin Finans



Finans konusunu öğrenmek isteyenler için ilk adımı WorkinLife etkinlikleri kapsamında Workinton'da birlikte atıyoruz.



Asıl iş konusu finans olmayan, ancak iş yaşamında yönetici olmak ya da yeni sorumluluklar almak için finansal konularda bilgi sahibi olmak isteyen çalışanlar ve finansal konularda hakimiyetlerini artırmak isteyen herkesi temel düzeyde muhasebe, finans ve vergi konularına aşina olmasını amaçlayan 2 saatlik seminerimize bekliyoruz.



İçerik:



Şirket türleri ve kuruluş aşaması



Vergi türleri



Finansal tablo ve kullanım amaçları



SGK



Teşvikler



Finansman kaynakları



Eğitmen: Ahmet Ozan Erdoğan - Yeminli Mali Müşavir/Intelligent Solutions



https: //financiolmayalaricinfinans.eventbrite.com



Detaylar :



İl : Ankara



İlce : Çankaya



Mekan : Workinton Next Level



Mekan Adresi : Nextlevel Workinton Kızıl Irmak Mah, Eskişehir Yolu No: 3,06520 Çankaya/Ankara Başlangıç Saati : 14.04.2017 07: 00: 00



Bitiş Saati : 14.04.2017 09: 00: 00



Kategori : Finansçı Olmayanlar İçin Finans



Tür : Seminer



Ücretlimi? : Hayır