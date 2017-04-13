Finansçı Olmayanlar İçin Finans
Finansçı Olmayanlar İçin FinansFinans konusunu öğrenmek isteyenler için ilk adımı WorkinLife etkinlikleri kapsamında Workinton'da birlikte atıyoruz.
Finansçı Olmayanlar İçin Finans
Finans konusunu öğrenmek isteyenler için ilk adımı WorkinLife etkinlikleri kapsamında Workinton'da birlikte atıyoruz.
Asıl iş konusu finans olmayan, ancak iş yaşamında yönetici olmak ya da yeni sorumluluklar almak için finansal konularda bilgi sahibi olmak isteyen çalışanlar ve finansal konularda hakimiyetlerini artırmak isteyen herkesi temel düzeyde muhasebe, finans ve vergi konularına aşina olmasını amaçlayan 2 saatlik seminerimize bekliyoruz.
İçerik:
Şirket türleri ve kuruluş aşaması
Vergi türleri
Finansal tablo ve kullanım amaçları
SGK
Teşvikler
Finansman kaynakları
Eğitmen: Ahmet Ozan Erdoğan - Yeminli Mali Müşavir/Intelligent Solutions
https: //financiolmayalaricinfinans.eventbrite.com
Detaylar :
İl : Ankara
İlce : Çankaya
Mekan : Workinton Next Level
Mekan Adresi : Nextlevel Workinton Kızıl Irmak Mah, Eskişehir Yolu No: 3,06520 Çankaya/Ankara Başlangıç Saati : 14.04.2017 07: 00: 00
Bitiş Saati : 14.04.2017 09: 00: 00
Kategori : Finansçı Olmayanlar İçin Finans
Tür : Seminer
Ücretlimi? : Hayır
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