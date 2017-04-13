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Finansçı Olmayanlar İçin Finans
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Finansçı Olmayanlar İçin Finans

Finansçı Olmayanlar İçin FinansFinans konusunu öğrenmek isteyenler için ilk adımı WorkinLife etkinlikleri kapsamında Workinton'da birlikte atıyoruz.

Finansçı Olmayanlar İçin Finans

Finansçı Olmayanlar İçin Finans

Finans konusunu öğrenmek isteyenler için ilk adımı WorkinLife etkinlikleri kapsamında Workinton'da birlikte atıyoruz.

Asıl iş konusu finans olmayan, ancak iş yaşamında yönetici olmak ya da yeni sorumluluklar almak için finansal konularda bilgi sahibi olmak isteyen çalışanlar ve finansal konularda hakimiyetlerini artırmak isteyen herkesi temel düzeyde muhasebe, finans ve vergi konularına aşina olmasını amaçlayan 2 saatlik seminerimize bekliyoruz.

İçerik:

Şirket türleri ve kuruluş aşaması

Vergi türleri

Finansal tablo ve kullanım amaçları

SGK

Teşvikler

Finansman kaynakları

Eğitmen:  Ahmet Ozan Erdoğan - Yeminli Mali Müşavir/Intelligent Solutions

https: //financiolmayalaricinfinans.eventbrite.com

Detaylar :

İl : Ankara

İlce : Çankaya

Mekan : Workinton Next Level

Mekan Adresi : Nextlevel Workinton Kızıl Irmak Mah, Eskişehir Yolu No: 3,06520 Çankaya/Ankara Başlangıç Saati : 14.04.2017 07: 00: 00

Bitiş Saati : 14.04.2017 09: 00: 00

Kategori : Finansçı Olmayanlar İçin Finans

Tür : Seminer

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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