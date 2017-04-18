Finansal Krediler Nasıl Kullanılır

Ekonomi alanında da bir hizmet ve aracı olan nakit akışını, para belirler. Kişi ya da kurumların ihtiyacı olan ve o an ellerinde bulunmayan nakit ihtiyaçlarını karşılayan sistemlere genel manada finans krediler denir.

Bugün gelinen noktada ve edinilen kazanımların nakit manada finansör ortakları banka kuruluşlarıdır. Gerekli nakit ihtiyaçları artık banka aracılığı ile giderilmekte ve ilk istekler genelde banka kanallarına yönelik olmaktadır. Ancak bankalar her isteyene kredi ya da ürün kullandırımı yapmamaktadır. Bankalarında kişilere ait bir sorgulama yapma ya da güvenilirlik ölçütlerini karşılayıp karşılamamalarını araştırma teknikleri vardır. Bu teknik incelemelerin bütününe aslında kredi notu olarak tabir edilen kavram karar verdirmektedir. Kredi notu Merkez bankası kayıtlarını esas almakta, Merkez Bankası sorgu ekranından tüm bankalara iletilmektedir. Yapılan sorgulama sonrasında, şayet kredi notu yüksek ise ürün kullandırımı sağlanmakta, aksi durumda bu durum tersine dönmektedir.

Daha önce herhangi bir bankadan kredi çeken ve düzenli ödeme yapamayan bir vatandaş daha sonra başka bir bankadan kredi çekmek istese bu uygulama ve sorgulama ile istediği krediyi kullanamamaktadır. Oluşturulan not sisteminde riskli, az riskli, güvenilir gibi ifadeler, bu ifadelere karşılıkta bir rakamsal değer hesabı yapılmaktadır. Belli bir puan aralığında olan kişi kredi kullanımını bir kaç basamak dahilinde alabilmektedir. Çıkan sonuçlara göre, ya hiç alamamakta, ya bir kefil veyahut ipotek koşulu ile almakta ya da rahat bir pozisyonda almaktadır. Sıkıntılı bir süreç yaşamamak için, banka borçlarının aksatılmadan ve gününde ödenmesi, gelecek ihtiyaçların karşılanması adına adeta bir poliçedir.

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