Finansal Kesim Dışı Firmaların Net Döviz Açığı Azaldı

Finansal kesim dışındaki firmaların Ekim 2016 döneminde net döviz açığı 363 milyon dolar azalarak 212 milyar 602 milyon dolara geriledi.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ekim 2016 dönemine ilişkin finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülükleri verilerini açıkladı.



Buna göre, ekim döneminde varlıklar 1 milyar 2 milyon dolar, yükümlülükler ise 639 milyon dolar arttı. Net döviz pozisyonu ise eksi 212 milyar 602 milyon dolar olarak gerçekleşti ve eylül dönemine kıyasla 363 milyon dolar daha az açık verdi.



Bu dönemde varlıklar dağılımı incelendiğinde bir önceki aya göre yurt içi bankalardaki mevduat 246 milyon dolar azalırken, yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları ve ihracat alacakları sırasıyla 206 milyon dolar ve 1 milyar 45 milyon dolar arttı.



Yükümlülükler dağılımında ise bir önceki aya göre yurt içinden sağlanan nakdi krediler ile yurt dışından sağlanan nakdi krediler sırasıyla 109 milyon dolar ve 382 milyon dolar azalırken, ithalat borçları 1 milyar 130 milyon dolar artı.



Kısa vadeli varlıklar, ekim döneminde 78 milyar 923 milyon dolar, kısa vadeli yükümlülükler 80 milyar 369 milyon dolar ve kısa vadeli net döviz pozisyon açığı 1 milyar 446 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Eylül 2016'da kısa vadeli net döviz pozisyon açığı 1 milyar 109 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.



Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 26 düzeyinde gerçekleşti.