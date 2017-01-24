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Finansal Hizmetlere Güven Arttı
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Finansal Hizmetlere Güven Arttı

Finansal Hizmetler Güven Endeksi ocakta 8,7 puan artış kaydetti.

Finansal Hizmetlere Güven Arttı

Finansal Hizmetler Güven Endeksi ocakta 8,7 puan artış kaydetti.

Kaynak: Dunya.com

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