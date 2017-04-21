Finansal Hizmetlere Güven 12 Puan Arttı
Finansal hizmetler güven endeksi nisanda 12,2 puan artarak, 178 seviyesine çıktı.
Finansal hizmetler güven endeksi nisanda 12,2 puan artarak, 178 seviyesine çıktı. Endeksteki artışı iş durumu ve hizmetlere olan talepteki canlanma etkiledi.
Kaynak: Dunya.com
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