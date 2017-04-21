Finansal Hizmetler Güven Endeksi Yükseldi

Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE), nisanda bir önceki aya kıyasla 12,2 puan artarak 178 seviyesine yükseldi.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından, nisan ayına ilişkin Finansal Hizmetler Anketi ve Finansal Hizmetler Güven Endeksi açıklandı.



Buna göre, FHGE, nisanda bir önceki aya kıyasla 12,2 puan artışla 178'e çıktı. Endeks, martta 165,8 düzeyindeydi.



Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son üç aydaki iş durumu ve hizmetlere olan talep

FHGE'yi artış yönünde etkilerken, gelecek üç aydaki hizmetlere olan talep beklentisi FHGE'yi azalış yönünde etkiledi.



İş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre, son üç ayda iş durumunda iyileşme ve hizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmelerin bir önceki aya kıyasla güçlendiği görüldü. Gelecek üç aydaki hizmetlere olan talebe ilişkin artış yönlü beklentiler ise zayıflayarak devam etti.



Son üç aydaki istihdama ilişkin değerlendirmelerin azalış bildirenler ile gelecek üç ayda artış

bekleyenler lehine olan seyrin zayıflayarak devam ettiği görüldü.



Karlılığa ilişkin değerlendirmelere göre, son üç ayda karlılıkta artış olduğunu bildirenler lehine olan seyrin bir önceki döneme kıyasla güçlendiği, gelecek üç ayda karlılıkta artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin ise zayıfladığı görüldü.



Rekabet gücüne ilişkin değerlendirmelere göre, yurt içi piyasalardaki rekabet gücünde, son üç ayda iyileşme

olduğu yönündeki değerlendirmeler ile gelecek üç ayda iyileşme olacağı yönündeki beklentiler zayıflayarak

devam etti. Yurt dışı piyasalardaki rekabet gücünde ise, son üç ayda iyileşme olduğunu bildirenler ile gelecek üç ayda iyileşme olacağını bekleyenler lehine olan seyrin bir önceki dönem seviyelerinde devam ettiği

gözlendi.