Finansal Hizmetler Güven Endeksi Yükseldi

Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE), ocakta bir önceki aya kıyasla 8,7 puan artarak 166,5 seviyesine yükseldi.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından, ocak ayına ilişkin Finansal Hizmetler Anketi ve Finansal Hizmetler Güven Endeksi açıklandı.



Buna göre, FHGE, bu yıl ocakta bir önceki aya kıyasla 8,7 puan artışla 166,5'e yükseldi. Endeks, aralıkta 157,8 düzeyindeydi.



Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, FHGE'yi son 3 aydaki hizmetlere olan talep azalış yönünde etkilerken, son 3 aydaki iş durumu ve gelecek 3 aydaki hizmetlere olan talep beklentisi artış yönünde etkiledi.



İş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre, son 3 ayda iş durumunda iyileşme olduğu yönündeki değerlendirmelerin bir önceki aya kıyasla güçlendiği, hizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmelerin ise zayıfladığı görüldü. Gelecek 3 aydaki hizmetlere olan talebe ilişkin artış yönlü beklentiler güçlendi.



Son 3 aydaki istihdama ilişkin değerlendirmelere göre, son 3 ayda azalış bildirenler ile gelecek 3 ayda artış bekleyenler lehine olan seyir güçlenerek devam etti.