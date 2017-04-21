Finansal Hizmetler Güven Endeksi Nisan'da 12,2 Puan Arttı

Finansal hizmetler güven endeksi (FHGE), Nisan ayında bir önceki aya göre 12,2 puan artarak 178,0 seviyesinde gerçekleşti.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2017 yılı Nisan ayı 'Finansal Hizmetler Güven Endeksi' (FHGE) verisini açıkladı. Buna göre Nisan ayında FHGE, bir önceki aya göre 12,2 puan artarak 178,0 seviyesinde gerçekleşti. Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son üç aydaki iş durumu ve hizmetlere olan talep FHGE'yi artış yönünde etkilerken, gelecek üç aydaki hizmetlere olan talep beklentisi FHGE'yi azalış yönünde etkiledi.



İş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre, son üç ayda iş durumunda iyileşme ve hizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmelerin bir önceki aya kıyasla güçlendiği görüldü. Gelecek üç aydaki hizmetlere olan talebe ilişkin artış yönlü beklentilerin ise zayıflayarak devam ettiği gözlendi.



İstihdama ilişkin değerlendirmelere göre, son üç ayda azalış bildirenler ile gelecek üç ayda artış bekleyenler lehine olan seyrin zayıflayarak devam ettiği gözlendi. Karlılığa ilişkin değerlendirmelere göre, son üç ayda karlılıkta artış olduğunu bildirenler lehine olan seyrin bir önceki döneme kıyasla güçlendiği, gelecek üç ayda karlılıkta artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin ise zayıfladığı görüldü. Rekabet gücüne ilişkin değerlendirmelere göre, yurt içi piyasalardaki rekabet gücünde, son üç ayda iyileşme olduğu yönündeki değerlendirmeler ile gelecek üç ayda iyileşme olacağı yönündeki beklentilerin zayıflayarak devam ettiği görüldü. Yurt dışı piyasalardaki rekabet gücünde ise, son üç ayda iyileşme olduğunu bildirenler ile gelecek üç ayda iyileşme olacağını bekleyenler lehine olan seyrin bir önceki dönem seviyelerinde devam ettiği gözlendi. - İSTANBUL