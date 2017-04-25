Bir eğitim 2 katılım belgesi birden!



Kayıt için: https: //goo.gl/forms/K7ISSquM5fbwtDi53



İstanbul Üniversitesi Sosyal Sorumluluk ve Liderlik Kulübü olarak sürdürülebilir kalkınma ve kapsayıcı büyümeyi desteklemek amacıyla finansal bilinçlenmenin artırılmasına yönelik çalışmaları desteklemekte, sizlere ulaştırılması için çaba göstermekteyiz.



Finansal Bilinç Eğitimleri adı altında; kişisel mali kaynakların doğru bütçelenmesine; finansal planlama ve yönetim, kayıt dışı ekonomi ile mücadele konularında bilgi sahibi olunmasına ve finans hizmetlerini doğru kullanılmasına destek olmaya yönelik farkındalık eğitimleri 2 ana başlıkta verilecektir.



Finansal Okuryazarlık



Finansal Risk Yönetimi



26 Nisan Çarşamba günü saat 12.00'da İletişim Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleşecek olan etkinliğimiz ücretsizdir ve 2 başlık için ayrı ayrı katılım belgesi verilecektir.



Kayıt olmayı unutmayın : )



https: //goo.gl/forms/K7ISSquM5fbwtDi53



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Fatih



Mekan : istanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi



Mekan Adresi : Kaptan-ı Derya İbrahim Paşa Sokak

34116 Beyazıt/İstanbul



Başlangıç Saati : 26.04.2017 12: 00: 00



Bitiş Saati : 26.04.2017 15: 00: 00



Kategori : Finansal Bilinç Eğitimleri



Tür : Eğitim



Ücretlimi? : Hayır