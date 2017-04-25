Bir etkinlik, iki sertifika!



Finansal risk yönetimi eğitimi olan "Geleceğini Şimdi Yönet" ve finansal okuryazarlık eğitimi olan "Paramı Yönetebiliyorum", Sosyal Sorumluluk ve Liderlik Kulübü iş birliği ile, art arda iki oturum halinde, 26 Nisan Çarşamba günü saat 12.30'da İletişim Fakültesi Konferans Salonunda. Etkinliğimiz ücretsiz ve sertifikalıdır.



"GELECEĞİNİ ŞİMDİ YÖNET" Projesi, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Experian Türkiye, Kredi Kayıt Bürosu ve Habitat Derneği ortaklığında hayata geçirilmiştir. Proje ile gençlerin finansal riskler konusunda kapasite gelişimi hedeflenmektedir.



Gençlerin, sağlıklı bir ?nansal gelecek oluşturabilmeleri konusunda bilinçlendirilerek, sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmalarını hede?eyen "PARAMI YÖNETEBİLİYORUM" Projesi, Türkiye'de ilk kez ?nansal bilinç alanında kamu, özel sektör ve sivil toplumu bir araya getirdi. Proje T.C. Kalkınma Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Habitat Derneği, Visa Europe Türkiye ve üye bankalarının katılımıyla geliştirilerek, 2009 yılının Aralık ayında hayata geçirildi.







Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Fatih



Mekan : istanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi



Mekan Adresi : Kaptan-ı Derya İbrahim Paşa Sokak

34116 Beyazıt/İstanbul



Başlangıç Saati : 26.04.2017 12: 00: 00



Bitiş Saati : 26.04.2017 15: 00: 00



Kategori : Finansal Bilinç Eğitimleri



Tür : Seminer



Ücretlimi? : Hayır