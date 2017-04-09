Finans Uzmanları İngiltere İçin Endişelenmeye Başladı
İngiltere, Avrupa Birliği'nden ayrılmak istediğini Brüksel'e bildirdi ve Brexit süreci resmen başladı.
İngiltere, Avrupa Birliği'nden ayrılmak istediğini Brüksel'e bildirdi ve Brexit süreci resmen başladı.
Londra'daki finans uzmanları, İngiltere'nin Avrupa Ortak Pazarı'ndan çıkmasının, ülkenin Avrupa'daki ekonomik üstünlüğünü riske atmasından kaygılanıyor.
Diğer Avrupa başkentlerinin yanı sıra Asya ve Amerika'daki finans merkezleriyse, İngiltere'nin yarattığı boşluğu doldurmak için kıyasıya bir rekabete hazırlanıyor.
23 yıllık Manş Tüneli, bir zamanlar Avrupa ve İngiltere arasındaki bağı simgeliyordu.
Londra Belediye Başkanı Sadık Han, Paris'ten dönerken, Brexit konusundaki üzüntüsünü dile getirdi: "Avrupa Birliği'nden ayrılmayı seçmiş olsak bile, dost ve müttefik olmaya devam edeceğiz."
Artık dostluğun yanında rekabet de söz konusu. Paris, İngiltere'nin AB'den ayrılmasıyla finans merkezi statüsünü kaybetme riski taşıyan Londra'nın yerine geçmek için yarışan Avrupa kentlerinden biri.
Londra'nın en yakın Avrupalı rakibi, listede 18'inci sırada yer alan Lüksemburg. Ardından 23'üncü sıradaki Frankfurt geliyor. Almanya'nın ekonomi merkezi Frankfurt, Avrupa Merkez Bankası'na ev sahipliği yapıyor.
Öte yandan, Paris, çalışanlar için daha cazip bir seçenek olduğunu öne sürüyor. İngiltere'nin en büyük bankası HSBC, 2019 yılına kadar 1000 kadar çalışanını Londra'dan Paris'e taşımayı planlıyor.
Bu arada Asya ekonomileri de durumdan yararlanabilir.
İkinci sıradaki yerini koruyan New York'un, Donald Trump'ın başkan seçilmesiyle başlayan belirsizlik nedeniyle puan kaybına uğradığı görülüyor.