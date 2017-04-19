Finans Leasing, Bu Yılki Hacmin Yüzde 10'una Talip
Finans Leasing Genel Müdürü Metin Karabiber, büyümek için 4 öncelikli alan belirlediklerini aktararak teknoloji yatırımlarıyla leasing işlem süreçlerini de hızlandırdıklarını söyledi.
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