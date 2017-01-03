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Finans Dışı Firmaların Döviz Açığı Arttı
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Finans Dışı Firmaların Döviz Açığı Arttı
3 Ocak 2017 Salı 15:27
Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı 212 milyar 602 milyon dolara çıktı.
Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı 212 milyar 602 milyon dolara çıktı.
Kaynak:
Dunya.com
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