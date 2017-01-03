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Finans Dışı Firmaların Döviz Açığı Arttı
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Finans Dışı Firmaların Döviz Açığı Arttı

Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı 212 milyar 602 milyon dolara çıktı.

Finans Dışı Firmaların Döviz Açığı Arttı

Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı 212 milyar 602 milyon dolara çıktı.

Kaynak: Dunya.com