Financial Times: Türk Çatlağı Almanya'yı Karıştırıyor

İngiltere'de yayınlanan Financial Times gazetesi, Türkiye'de 16 Nisan'da gerçekleştirilecek anayasa değişikliği referandumunun Almanya'daki yansımalarına bugün tam sayfa ayırdı.



"Türk çatlağı Almanya'yı karıştırıyor" başlığıyla yayınlanan makalede Türkiye toplumunda yaşanan gerilimin Almanya'daki Türkiye kökenlilere de yansıdığı aktırıldı.



Gazete Almanya'daki Türkiye kökenlilerin yüzde 65'inin herhangi bir mesleki yeterliliğe sahip olmadığını, en kalabalık azınlık grubu olmasına rağmen diğer azınlıklara göre daha az entegre olduğunu ve son genel seçimde Türkiye'de yüzde 49 oy alan AKP'ye Almanya genelinde yüzde 60 oy verdiğini öne çıkarttı.





Guy Chazan imzalı makalede şu ifadeler yer aldı:



"Hessen'de parlamento üyesi olan Mürvet Öztürk, anayasa değişikliğinin Türkiye'yi sultanlığa çevireceğini düşünüyor. Bu yüzden 'hayır' kampanyası yürütüyor.



"Fakat bu tutumu kendisini Türk milliyetçileri arasında öfke duyulan bir figür haline getirdi. Sosyal medyada 'orospu' veya 'Siyonist uşağı' gibi hakaretlere maruz kalıyor.



"Bildiri dağıttığı bir restoranda Ayten adındaki bir garson 'Ben kesinlikle evet vereceğim' diyerek kendisini uzaklaştırıyor. Bir başka garson ise 'Benim oyum hiçbir işe yaramaz, nasılsa oy çalacaklar' diyor.









"Bir diğer restoranda konuştuğum Kürt bir işadamı ise Almanya'da Erdoğan'ı destekleyen Türklerin 1930'larda Hitler'i destekleyen Almanlar kadar suçlu olduğunu düşünüyor: 'Nasıl bir canavar yarattıklarının farkında değiller.'





"Referandum kampanyaları Almanya'daki Türkiye kökenli topluluk içinde de onarılamayacak kadar derin olma ihtimali bulunan bir çatlak oluşturdu. Özellikle geçen yılki darbe girişiminden sonra Almanya'daki Gülen sempatizanları kendilerini dışlanmış ve hakarete uğrar bir halde buldu, araçlarının lastikleri bıçaklandı, işyerleri boykot edildi.





"Düsseldorf Konsolosluğu'ndan çıkan Elif Kıskan 'Yakın arkadaşlarım bile Erdoğan'ı desteklemediğim için bana hain diyor, benim gerçek Türk kadını olamayacağımı söylüyor.



"Erdoğan'a sadık olanlar ise bu anlatıyı reddediyor ve Almanya'daki Türk toplumunun tam bir bütünlük içinde olduğunu söylüyor.



"Gerilim Alman - Türk vatandaşı gazeteci Deniz Yücel'in tutuklanması nedeniyle zaten yüksekti.



"Bir Türk - Alman milletvekili olan Cemile Giousouf, Erdoğan'ın Angela Merkel'den özür dilemesini talep ettikten sonra, bazıları polis tarafından incelenmekte olan ölüm tehditleri aldı.



"Ama kendisi buna alışkın, geçen yıl Osmanlı'nın Ermenilere karşı işlediği katliamları soykırım olarak tanıyan yasa tasarısına destek verdikten sonra polis koruması altında yaşaması gerekmişti.





"Erdoğan ise bu yasaya destek veren Türk kökenli vekillerin kan testi yaptırması gerektiğini söylemişti.



"CHP'li sandık müşahidi Kadriye, hayır oyu verecek insanları harekete geçirmekte zorlanıyor. 'Hiçbir şeyi değiştiremeyeceğiz' dediklerini aktarıyor.



"Buna tezat olarak 'evet' oyu verenler ateşli. 'Pek çoğu neye oy verdiklerini bile bilmiyor ama Erdoğan'a gözü kapalı güveniyor' diyor Kadriye, 'Kendilerini neyin içine attıklarından haberleri bile yok'."