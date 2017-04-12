Finalin Adı: Fenerbahçe - Galatasaray

Vestel Venüs Sultanlar Ligi'nda Eczacıbaşı VitrA'yı eleyen Fenerbahçe, finalde Galatasaray'ın rakibi oldu.



Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, Vestel Venüs Sultanlar Ligi Play Off Turu Yarı Final rövanş maçında Eczacıbaşı VitrA'yı konuk etti. İlk karşılaşmayı 3-0 kaybeden sarı-lacivertliler, rövanş maçını 3-1 kazandı ve seride 1-1 eşitlik sağlandı. Finale yükselecek takımı belirleyecek altın seti 10-14 geriden gelerek; 16-14 kazanan Fenerbahçe, adını finale yazdırdı.



Bu sonuçla Fenerbahçe, finalde Galatasaray'ın rakibi oldu.



Salon: Burhan Felek



Hakemler: İlhami Şenyurt xx, Tayfun Şener xx



Fenerbahçe: Kim xxx, Eda xxx, Tomkom xxx, Pereira xxx, Dicle xxx, Polen xxx, Melis (L) xxx, Merve (L) xxx, Balkestein xxx, Ezgi xxx, Meliha xxx, Ergül xxx



Eczacıbaşı VitrA: Ognjenovic xx, Hande x, Büşra xx, Neslihan xx, Larson xx, Adams xx, Gülden (L) xx, Boskovic xx, Nilay xx, Gözde x, Simge xx, Ceylan xx



Setler: 20-25, 25-23, 25-15, 25-22



Altın set: 16-14



Süre: 117 dakika



Altın set: 20 dakika - İSTANBUL