Finalin Adı: Fenerbahçe - Galatasaray

Fenerbahçe, Kadınlar Voleybol Ligi'nde altın set sonucunda Eczacıbaşı VitrA'yı mağlup ederek finale yükseldi ve finalde rakibi Galatasaray'ın rakibi oldu.



Kadınlar Voleybol Ligi'nde Fenerbahçe ile Eczacıbaşı VitrA, yarı finalde karşı karşıya geldi. Altın set sonucunda Sarı-Lacivertli ekip, Eczacıbaşı'nı mağlup ederek finale yükseldi!



Fenerbahçe, yarı finalde Vakıfbank'ı eleyen ezeli rakibi Galatasaray ile finalde karşı karşıya gelecek.