Final Okulları'ndan Anlamlı Etkinlik

Final Okulları ilköğretim öğrencileri tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlikler, tedavi gören çocukların moral bulması için çocuk hastanesinde düzenlendi.



Final Okulları öğrencileri tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla hazırlanan etkinlikler, tedavi gören çocuklar için Mustafa Eraslan ve Fevzi Mercan Çocuk Hastanesi bahçesinde düzenlendi. Aileleri ile beraber hastane bahçesine inen tedavi gören çocuklar, burada öğrenciler tarafından hazırlanan etkinlikleri izledi.



Düzenlenen etkinlikler hakkında bilgiler veren Final Okulları İlkokul Müdürü Bekir Alp, "Final Okulları olarak sosyal sorumluluk projelerine önem veren bir kurumuz. Bu sene 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını çocuk hastanesinde yatan çocuklarımız ile birlikte kutlamak istedik. Çocuklarımıza sağlık diliyoruz. Bizim çocuklarımızla beraber onlarında neşelenmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı. - KAYSERİ