Final Dönemi Öğrenciler Kütüphaneden Çıkmıyor

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi öğrencileri final döneminin gelmesi sebebiyle okul kütüphanesine yoğun ilgi gösteriyor.



2016-2017 Güz Dönemi Final Sınavlarının başlaması ile Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi öğrencileri okul kütüphanesine yoğun ilgi göstererek, derslerini çalışıyorlar. Üniversite Gülümbe Kampüsü'nde bulunan Kütüphane ve Bilgi Merkezi Final Dönemi olmasıyla 7/24 açık olarak hizmet verirken öğrenciler vakitlerinin bir çoğunu burada geçirerek sınavlarına hazırlanıyor. Yoğun ilgi gösterilen kütüphanede 3 Ocak'tan itibaren başlayan yoğunluğun 13 Ocak'ta sınavların bitmesi ile azalacağı öngörülüyor. - BİLECİK