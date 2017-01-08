Filografi" Ev Hanımlarına Ekmek Kapısı Oldu

YUNUS HOCAOĞLU - Osmanlı döneminde zihinsel ve psikolojik rahatsızlıkları olan insanların tedavisinde kullanılan ve günümüzde sanata dönüşen filografi, Erzurum'da ev hanımlarının geçim kaynağı oldu.



Erzurum Büyükşehir Belediyesi, kadınların aile ekonomilerine katkı sağlaması ve sosyal etkinliklere katılmaları amacıyla bir süre önce çalışma başlattı.



Bu çerçevede alan taraması yöntemiyle belirlenen kadın kursiyerlere, belediyeye bağlı Sanatsal ve Mesleki Eğitim Kursları'nda (ESMEK) unutulmaya yüz tutmuş filografi sanatı eğitimi verildi. Bu eğitimlerin ardından sertifika verilen yaklaşık 100 kadın, aldıkları eğitim sayesinde çeşitli objeler üretiyor.



Objeleri üretirken önce tahta üzerine bir resim çizen kadınlar ardından bu resmin etrafına çiviler çakıyor. Bu işlem sonrası renkli telleri ile çivilerin arasından işleyerek estetik objeler üretiyor.



Belirli örgü teknikleri kullanarak hat yazıları, simetrik desenler, amblemler, Türkiye haritası, çiçek ve çizgi film karakterlerini çivi ve renkli tellerle şekil vererek pano haline getiren kadınlar, kursta ürettikleri bu objeleri satarak ailesinin geçimine destek oluyor.



ESMEK'teki filografi eğitmeni Nazan Bel Akyüz, filografi eğitimi vermek için yüzü aşkın kursiyeri, alan taraması yöntemiyle ev hanımlarının evlerini tek tek gezerek belirlediklerini söyledi.



Kursiyerlerin daha sonra gruplar halinde birer aylık eğitime alındığını belirten Akyüz, "Kursumuz sabah başlayıp öğlene kadar sürüyor. Öğrencilerim çok gayretli ve başarılı. Buraya gelerek bir sanat öğrenmeleri onlara hem maddi hem de manevi destek oldu. Öğrencilerim tabloları yapıyor ve satarak ailelerine maddi destekte bulunuyor. Bu kurs ile kadınlar streslerinden de uzaklaştı." diye konuştu.



Akyüz, filografi sanatına değinerek, "Bu sanat Osmanlı döneminde zihinsel ve psikolojik rahatsızlıkları olan insanların tedavisi için de kullanılmış. O dönemde insanları, düz bir tahtaya çivi çaktırılarak tedavi etme yoluna gitmişler. Günümüzde tahtaya çakılan çivilere tellerle şekil verilmeye başlanmış ve bir sanat haline gelmiş. Psikolojik rahatsızlıkları olan kadınların burada iyileştiğini gördüm. Dolayısıyla tarihten gelen bu sanat ile kadınlarımız, maddi kazanç sağlamalarının yanı sıra çeşitli sıkıntılarından da bir nebze olsun kurtuluyor." dedi.



Kursa katılan kadınların aynı zamanda meslek sahibi olduğunu dile getiren Akyüz, kurs sonunda kadınlara işe girebilmeleri için sertifika verildiğini de sözlerine ekledi.



"Ev hanımları evde oturmayı bırakıp kursa gelsin" önerisi



Kursiyerlerden ev hanımı Ayşe Vekar (33) da 2 yıldır ESMEK'te çeşitli eğitimler aldığını belirterek, şu sıralar filografiye yöneldiğini anlattı.



Kursa katılmadan önce evde oturduğunu belirten Vekar, şöyle konuştu:



"Alan taraması yapan hocalarımız sayesinde böyle bir kursun olduğunu öğrendik. Sonrasında çocuk gelişimi kursunda eğitim aldım. Şimdi bu kursa geliyorum ve çok memnunum. Yaptığımız tabloları satarak ailemize de destek oluyoruz. Severek ve isteyerek buraya geliyorum. Bu kurslar özellikle ev hanımları için çok iyi bir imkan. Hocalarımız da bizlere her şeyin en iyisini öğretmenin derdinde."



Vekar, bu kurslar sayesinde ailelerinin geçimine katkı sağlamanın yanı sıra çevre edindiklerine de işaret ederek, "Burada sanat öğrenmenin yanı sıra çevre ediniyoruz ve diğer kadınlara da örnek olmak istiyoruz. Onlar da evlerinde oturmayı bırakıp kursa gelerek sanat öğrensinler."